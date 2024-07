Inside Out 2, Tiziano Ferro in lacrime: "Ho pianto"

Il cantante ha visto il nuovo film Disney e Pixar campione di incassi in un cinema di Los Angeles con i figli Margherita e Andreas e non è riuscito a trattenere l’emozione: “Disney: vi mando la fattura dallo psicologo”

“Grazie Inside Out 2 . Non avevo mai provato l’ebbrezza del pianto ininterrotto dal primo all’ultimo minuto di un film. Disney: vi mando la fattura dallo psicologo”. Tiziano Ferro non ha trattenuto l’emozione in un cinema di Los Angeles, dove ha visto il nuovo film Disney e Pixar campione di incassi in compagnia dei suoi figli, Margherita e Andreas. “In ogni caso, è obbligatorio andare a vedere questo film”, ha scritto il cantante nelle Stories Instagram. Si è poi rivolto con ironia alla persona che ha scattato la foto: “Messaggio alla reporter che ha rubato questi scatti: godi ora, tanto prima o poi mi vendico! E tu lo sai che avverrà! Il karma gira”.

La pellicola da record Inside Out 2 ha superato il miliardo di dollari al botteghino globale e i 30 milioni di euro in Italia, dove ha registrato il più alto incasso di sempre per il cinema di animazione. La protagonista, Riley, ha ormai 13 anni e sta per entrare al Liceo. Le sue emozioni Gioia, Tristezza, Paura, Rabbia e Disgusto hanno creato nella sua mente una nuova sezione, chiamata “Senso di sé”, che ospita ricordi e sentimenti che formano la personalità della ragazza. Le vecchie emozioni devono però accogliere anche Ansia (doppiata in italiano da Pilar Fogliati), Invidia, Imbarazzo, Ennui (Deva Cassel) e Nostalgia, che sarà forse ancora più presente in futuro data l’attuale giovane età della protagonista.