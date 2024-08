Tiziano Ferro, l'invito in America a Gerardina Trovato

Negli ultimi giorni tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo hanno dichiarato solidarietà a Gerardina Trovato in seguito all'emozionante video pubblicato su TikTok. Infatti, le parole della cantautrice siciliana hanno commosso fan e artisti, tra i quali Tiziano Ferro . Il cantautore ha invitato la voce di Gechi e Vampiri in America.

Tiziano Ferro, il messaggio per Gerardina Trovato

Un’ondata di affetto per Gerardina Trovato. Dopo anni lontana dai riflettori per problemi economici e di salute, intorno alla metà di agosto la cantautrice è sbarcata su TikTok lanciando un appello al pubblico: “Sono Gerardina Trovato, a casa. Io ho sempre pensato che quello che conta è la gente e noi non saremmo niente se non ci foste voi, non mi abbandonate”

Le parole dell’artista non hanno lasciato il pubblico indifferente raccogliendo tantissimi messaggi di affetto. Nelle scorse ore Valentina Persia ha pubblicato uno scatto in compagnia della cantautrice scrivendo: “Avevo paura di ferirti per questo non ho stretto forte l’abbraccio… Ho visto più di quanto pensavo di vedere… Quando si inciampa bisognerebbe trovare mani per risollevarci, io le ho trovate, spero tante mani buone anche per te dolce anima pura”.