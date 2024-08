Gerardina Trovato avverte: "Profili falsi chiedono soldi a mio nome"

Potete guardare il video in cui Gerardina Trovato mette in guardia i fan dalle truffe online nella clip che trovate in fondo a questo articolo.

“Purtroppo stanno apparendo in rete molti profili falsi… che tristezza… dicono un sacco di schifezze”, ha scritto nelle scorse ore sul suo profilo di Instagram l’artista siciliana. “Io i miei diritti d'autore li ho eccome…non fatevi ingannare da nessuno con baggianate…. io non chiedo soldi a nessuno”, prosegue Trovato.

Gerardina Trovato mette in guardia i suoi fan e chiunque sia incappato in queste ore in richieste di denaro a suo nome, avvertendo la rete di non credere a chi finge di essere lei o a chi chiede invii di soldi a suo nome. La cantautrice catanese che nei giorni scorsi ha chiesto sostegno morale al pubblico si ritrova ora di fronte a chi tenta di approfittare della situazione: l’ondata di affetto generata dal suo ritorno sui palchi siciliani dopo anni di sofferenza mentale, ristrettezze economiche e profondo buio, infatti, ha visto alcuni disonesti a fingersi Gerardina Trovato per chiedere soldi online.

"Ciao amici, sono Gerardina Trovato. Ho sempre pensato che quello che conta è la gente e noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più perché siete la mia forza", ha detto l'artista 57enne in un video condiviso sui suoi profili di TikTok e Instagram. Ma poche ore fa ha dovuto aggiungere un nuovo video in cui precisa che non è alla ricerca di sostegno economico, facendo un nuovo appello, questa volta rivolto a quelli che lei stessa definisce “vigliacchi da tastiera”: “Basta con queste violenze. Non posso nemmeno godermi il sostegno delle persone che mi amano che subito qualche st**** prova a rovinare tutto?? Cari vigliacchi da tastiera… fate quello che vi pare… non vincerete mai contro nessuno”.

La musicista ha voluto chiarire che lei non sta cercando nessun tipo di aiuto economico ma soltanto sostegno morale. Riapparsa in pubblico in questi giorni per alcuni concerti in Sicilia dopo un’assenza di quasi vent'anni dalle scene musicali, Gerardina Trovato ha ricevuto molto affetto che si è propagato (e continua a farlo) da quando nei giorni scorsi ha lanciato un appello sui suoi profili social.

No a soldi, sì invece ad affetto, forza morale e gente che la segue e che canta assieme a lei le sue canzoni, assiepandosi sotto ai palchi (per adesso di provincia ma forse destinati a diventare anche palchi di capoluoghi e grandi città). “La mia fortuna me la farò insieme a voi”, aggiunge la cantante, stavolta rivolgendosi ai fan.

L'artista di recente è tornata non solo sui social ma anche in versione live: si sta esibendo dal vivo, dopo aver inaugurato questa sua rinascita sul palco di Marianopoli, vicino a Caltanissetta, dove ha cantato il brano Ma non ho più la mia città. Si tratta della sua canzone più famosa, quella con cui conquistò il secondo posto nella sezione “Novità” al Festival di Sanremo 1993, appena dietro a Laura Pausini con La solitudine. Gerardina Trovato è poi tornata sul palco dell’Ariston in altre due occasioni, concorrendo tra i big e posizionandosi discretamente in classifica. Inoltre il favore di critica e pubblico non le sono mai mancati, anzi. Problemi economici sommati a problemi di salute, però, l'hanno costretta a prendersi una lunga, lunghissima pausa dalle sette note.

Da quando, circa vent’anni fa, Gerardina Trovato ha detto addio (ma era in realtà un arrivederci, come si apprende ora) dalle scene musicali, non si è più saputo nulla di lei.

In un'intervista risalente al 2016, ha confessato di aver lasciato il mondo dello spettacolo per problemi di salute derivati dalle varie difficoltà a lavorare nell'ambiente musicale. Negli anni seguenti ha confessato di vivere in ristrettezze economiche, di essere stata abbandonata dal suo management e di aver rotto i rapporti con sua madre, Agata Russo, scomparsa poi nel 2020.

Oggi il suo nuovo manager è il dj Sasà Taibi il quale, dopo aver scoperto che l’affetto dei fan di Gerardina non si è affievolito, sta provando a rilanciare la sua carriera.

Mentre lei continua a esibirsi in parecchi comuni siciliani, il suo concomitante appello sui social ha fatto scoppiare la “Gerardina-mania”. Sono tante le dimostrazioni di stima e affetto nei suoi confronti che arrivano dai fan italiani e non solo: pure dall’estero le stanno giungendo messaggi di solidarietà.

Nel frattempo le sue canzoni sono tornate in rotazione alla radio e stanno scalando le classifiche di iTunes, con cinque dei suoi successi attualmente nella top 50.