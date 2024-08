Emma, la possibile scaletta del concerto a Catania

Emma su Instagram: “Mentre sono in macchina verso la meta finale, penso a questo intero tour incredibile e meraviglioso. Un gioco di magia e di incontri, di abbracci, di amore”

EMMA SUL TOUR: “Un gioco di magia e di incontri”

Sta per calare il sipario sul tour di Emma. Sabato 10 agosto la voce di Occhi profondi saluterà momentaneamente il pubblico con lo show in programma a Catania. Stando a quanto riportato su TicketOne, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo della location: via Etnea, 95123, Catania.

Dopo la penultima data a Roccella Jonica, Emma ha ringraziato il pubblico per l’affetto e la vicinanza con un lungo messaggio condiviso in una story su Instagram.