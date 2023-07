Incendi in Sicilia, annullato il concerto degli Articolo 31 a Catania

Cattive notizie per i fan siciliani degli Articolo 31 . Data la situazione di emergenza dell’isola, che in questi giorni si è vista devastata dagli incendi dovuti al caldo estremo, il concerto di questa sera del duo rap al Wave Summer Fest di Catania è stato annullato e rimandato all’1 settembre, rendendo ancora validi i biglietti di cui gli spettatori sono in possesso.

Il video messaggio di J Ax



“Purtroppo, vista la situazione drammatica in Sicilia, siamo costretti a rimandare la nostra data di Catania al primo settembre. I biglietti per la data sono validi anche per la data nuova, ma chi vuole può chiedere il rimborso perché non può venire il primo settembre. Forza Sicilia!”. Con queste parole ieri J Ax ha annunciato la decisione di annullare il concerto di stasera a Villa Bellini a Catania a causa dell’emergenza dovuta agli incendi che hanno devastato l’isola nell’ultima settimana. Una decisione che gli Articolo 31 sembrano aver preso con grande preoccupazione per quanto accaduto nei giorni passati. Fortunatamente, però, per i fan siciliani del duo è stata già rischedulata una nuova data per il concerto.