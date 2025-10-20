Angelina Mango, è uscito il videoclip del nuovo brano Velo sugli occhi

Esplora tutte le offerte Sky
Angelina Mango, è uscito il videoclip del nuovo singolo Velo sugli occhi

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Èil primo singolo lanciato dall’album caramé, uscito a sorpresa giovedì 16 ottobre. La giovane artista ha scritto sul suo profilo Instagram: “Grazie perché mi capite senza barriere. Vi leggo, vi sento tutti. Sempre”

Angelina Mango ha pubblicato il videoclip di Velo sugli occhi, il primo singolo estratto dall’album caramé uscito a sorpresa pochi giorni fa. In occasione del lancio del progetto, la giovane artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 1.600.000 follower: “Grazie perché mi capite senza barriere”.

angelina mango, il videoclip di velo sugli occhi

Angelina Mango è tornata. La giovane artista ha sorpreso tutti lanciando il nuovo progetto discografico caramé. Parallelamente, la cantante ha pubblicato il videoclip del brano Velo sugli occhi nato da una sua idea. L’artista ha ringraziato il pubblico per l’enorme supporto: “Grazie perché mi capite senza barriere. Vi leggo, vi sento tutti. Sempre”. Il filmato ha ottenuto più di 180.000 visualizzazioni su YouTube in meno di cinque giorni. L'album è composto da sedici canzoni, tra le quali IoeIo in collaborazione con Madame (FOTO).

Approfondimento

Angelina Mango, è uscito a sorpresa il nuovo album Caramé

Dopo l’affermazione con la partecipazione al talent-show Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango ha conquistato definitivamente il pubblico trionfando con La noia alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Nel maggio dello stesso anno l’artista ha rappresentato l’Italia alla 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest facendosi conoscere anche a un pubblico internazionale.

 

Pochi giorni dopo Angelina Mango (FOTO) ha lanciato il primo album Poké melodrama conquistando il primo posto della classifica settimanale FIMi dei dischi più venduti in Italia. All’interno anche i singoli Fila indiana e Che t’o dico a fa’. Nel marzo di quest'anno la cantante ha dichiarato: "Un passo dopo l’altro. Piccoli passetti e poi passi lunghissimi e poi salti! Poké melodrama l’ha fatto ed è disco di platino".

Approfondimento

Angelina Mango torna sul palco (a sorpresa) al concerto di Olly. VIDEO

Nonostante la giovane carriera, Angelina Mango ha già ricevuto numerosi riconoscimenti e certificazioni, ricordiamo ad esempio la candidatura come Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards. Inoltre, la cantautrice ha collezionato anche alcune collaborazioni, tra quali Per due come noi con Olly. Il singolo ha raggiunto la prima posizione dei brani più venduti in Italia conquistando ben due dischi di platino.

 

Questo il testo di Velo sugli occhi di Angelina Mango:

 

ora come glielo dico

al mio migliore amico

che mi sono fatta male

non l’ho ascoltato fino a perdere l’udito

come glielo dico 

alla signora al panificio

che mi chiede se sto bene 

come mai oggi non sorrido

 

tanto pure se sorrido 

rido

dici che ho un velo sugli occhi 

occhi

ma non mi spezzo finché non mi tocchi

finché non mi tocchi 

fili di zucchero 

appesi al soffitto

sono il sipario del mio labirinto

forse è la fine del mio primo atto

ora voglio solo vivere

ora voglio solo vivere

ora voglio solo

ora

ora

ora voglio solo 

ora

ora 

ora

 

ora come glielo dico ad Angelina

doveva perdonarsi è diventata un’assassina

cammina con le punte arrotondate per sempre per difetto

e regalare tutto non è ricevere affetto

e giocherò a carte scoperte

non dirò più bugie 

e diventerò una donna forte

 

ma mentre apro e chiudo il frigo

frigo

dici che ho un velo sugli occhi

occhi

come le spose davanti agli specchi

davanti agli specchi

fili di zucchero 

appesi al soffitto

sono il finale del mio primo atto

ora voglio solo vivere 

ora voglio solo vivere

ora voglio alzarmi alle quattro

sbagliare tutto 

e poi 

morire di noia

voglio uscire in ciabatte

fare mille cazzate che non ho fatto ancora

voglio gridare a un concerto

ma senza paura che poi arrivi il silenzio

voglio toccare il mio corpo e sentire che esisto

dentro ad ogni difetto

dentro ad ogni difetto

ora voglio solo vivere

ora voglio solo

ora voglio solo vivere

 

FOTOGALLERY

©Getty

1/17
Musica

Da Emma Marrone a Angelina Mango, i cantanti che si sono presi pausa

Sempre più star della musica nazionale e internazionale hanno scelto di mettere in pausa il proprio percorso artistico per dedicare tempo a sé stessi e ai propri cari,  curare la propria salute fisica e mentale e dedicarsi con rinnovata energia a nuovi progetti. Da Samuele Bersani a Sangiovanni, ecco gli artisti che hanno momentaneamente lasciato i palchi

Vai alla Fotogallery

