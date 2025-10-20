Angelina Mango, è uscito il videoclip del nuovo brano Velo sugli occhi

Èil primo singolo lanciato dall’album caramé, uscito a sorpresa giovedì 16 ottobre. La giovane artista ha scritto sul suo profilo Instagram: “Grazie perché mi capite senza barriere. Vi leggo, vi sento tutti. Sempre”

angelina mango, il videoclip di velo sugli occhi Angelina Mango è tornata. La giovane artista ha sorpreso tutti lanciando il nuovo progetto discografico caramé. Parallelamente, la cantante ha pubblicato il videoclip del brano Velo sugli occhi nato da una sua idea. L’artista ha ringraziato il pubblico per l’enorme supporto: “Grazie perché mi capite senza barriere. Vi leggo, vi sento tutti. Sempre”. Il filmato ha ottenuto più di 180.000 visualizzazioni su YouTube in meno di cinque giorni. L'album è composto da sedici canzoni, tra le quali IoeIo in collaborazione con Madame (FOTO). Approfondimento Angelina Mango, è uscito a sorpresa il nuovo album Caramé

Dopo l’affermazione con la partecipazione al talent-show Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango ha conquistato definitivamente il pubblico trionfando con La noia alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Nel maggio dello stesso anno l’artista ha rappresentato l’Italia alla 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest facendosi conoscere anche a un pubblico internazionale. Pochi giorni dopo Angelina Mango (FOTO) ha lanciato il primo album Poké melodrama conquistando il primo posto della classifica settimanale FIMi dei dischi più venduti in Italia. All’interno anche i singoli Fila indiana e Che t’o dico a fa’. Nel marzo di quest'anno la cantante ha dichiarato: "Un passo dopo l’altro. Piccoli passetti e poi passi lunghissimi e poi salti! Poké melodrama l’ha fatto ed è disco di platino". Approfondimento Angelina Mango torna sul palco (a sorpresa) al concerto di Olly. VIDEO