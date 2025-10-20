Angelina Mango, è uscito il videoclip del nuovo brano Velo sugli occhi

Èil primo singolo lanciato dall’album caramé, uscito a sorpresa giovedì 16 ottobre. La giovane artista ha scritto sul suo profilo Instagram: “Grazie perché mi capite senza barriere. Vi leggo, vi sento tutti. Sempre”
Angelina Mango ha pubblicato il videoclip di Velo sugli occhi, il primo singolo estratto dall’album caramé uscito a sorpresa pochi giorni fa. In occasione del lancio del progetto, la giovane artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 1.600.000 follower: “Grazie perché mi capite senza barriere”.
angelina mango, il videoclip di velo sugli occhi
Angelina Mango è tornata. La giovane artista ha sorpreso tutti lanciando il nuovo progetto discografico caramé. Parallelamente, la cantante ha pubblicato il videoclip del brano Velo sugli occhi nato da una sua idea. L’artista ha ringraziato il pubblico per l’enorme supporto: “Grazie perché mi capite senza barriere. Vi leggo, vi sento tutti. Sempre”. Il filmato ha ottenuto più di 180.000 visualizzazioni su YouTube in meno di cinque giorni. L'album è composto da sedici canzoni, tra le quali IoeIo in collaborazione con Madame (FOTO).
Approfondimento
Angelina Mango, è uscito a sorpresa il nuovo album Caramé
Dopo l’affermazione con la partecipazione al talent-show Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango ha conquistato definitivamente il pubblico trionfando con La noia alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Nel maggio dello stesso anno l’artista ha rappresentato l’Italia alla 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest facendosi conoscere anche a un pubblico internazionale.
Pochi giorni dopo Angelina Mango (FOTO) ha lanciato il primo album Poké melodrama conquistando il primo posto della classifica settimanale FIMi dei dischi più venduti in Italia. All’interno anche i singoli Fila indiana e Che t’o dico a fa’. Nel marzo di quest'anno la cantante ha dichiarato: "Un passo dopo l’altro. Piccoli passetti e poi passi lunghissimi e poi salti! Poké melodrama l’ha fatto ed è disco di platino".
Approfondimento
Angelina Mango torna sul palco (a sorpresa) al concerto di Olly. VIDEO
Nonostante la giovane carriera, Angelina Mango ha già ricevuto numerosi riconoscimenti e certificazioni, ricordiamo ad esempio la candidatura come Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards. Inoltre, la cantautrice ha collezionato anche alcune collaborazioni, tra quali Per due come noi con Olly. Il singolo ha raggiunto la prima posizione dei brani più venduti in Italia conquistando ben due dischi di platino.
Questo il testo di Velo sugli occhi di Angelina Mango:
ora come glielo dico
al mio migliore amico
che mi sono fatta male
non l’ho ascoltato fino a perdere l’udito
come glielo dico
alla signora al panificio
che mi chiede se sto bene
come mai oggi non sorrido
tanto pure se sorrido
rido
dici che ho un velo sugli occhi
occhi
ma non mi spezzo finché non mi tocchi
finché non mi tocchi
fili di zucchero
appesi al soffitto
sono il sipario del mio labirinto
forse è la fine del mio primo atto
ora voglio solo vivere
ora voglio solo vivere
ora voglio solo
ora
ora
ora voglio solo
ora
ora
ora
ora come glielo dico ad Angelina
doveva perdonarsi è diventata un’assassina
cammina con le punte arrotondate per sempre per difetto
e regalare tutto non è ricevere affetto
e giocherò a carte scoperte
non dirò più bugie
e diventerò una donna forte
ma mentre apro e chiudo il frigo
frigo
dici che ho un velo sugli occhi
occhi
come le spose davanti agli specchi
davanti agli specchi
fili di zucchero
appesi al soffitto
sono il finale del mio primo atto
ora voglio solo vivere
ora voglio solo vivere
ora voglio alzarmi alle quattro
sbagliare tutto
e poi
morire di noia
voglio uscire in ciabatte
fare mille cazzate che non ho fatto ancora
voglio gridare a un concerto
ma senza paura che poi arrivi il silenzio
voglio toccare il mio corpo e sentire che esisto
dentro ad ogni difetto
dentro ad ogni difetto
ora voglio solo vivere
ora voglio solo
ora voglio solo vivere
©Getty
Da Emma Marrone a Angelina Mango, i cantanti che si sono presi pausa
Sempre più star della musica nazionale e internazionale hanno scelto di mettere in pausa il proprio percorso artistico per dedicare tempo a sé stessi e ai propri cari, curare la propria salute fisica e mentale e dedicarsi con rinnovata energia a nuovi progetti. Da Samuele Bersani a Sangiovanni, ecco gli artisti che hanno momentaneamente lasciato i palchi