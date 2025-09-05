Angelina Mango torna sul palco (a sorpresa) al concerto di Olly. VIDEO

Nell'ottobre del 2024, lo stop alla musica per curare corpo e mente. Poi, il ritorno graduale. Prima sui social, a seguire in studio di registrazione. Fino all'Ippodromo di Milano, dove ha duettato insieme al cantautore genovese. Angelina Mango è finalmente tornata
Dopo una pausa lunga un anno, Angelina Mango è tornata. Ha scelto di farlo al fianco di Olly, nel corso del concerto che il cantautore genovese ha tenuto all’Ippodromo di Milano giovedì 4 settembre.
Il duetto
Angelina Mango e Olly, insieme, hanno firmato il successo Per due come noi. Ed è proprio questo il brano che hanno portato insieme sul palco dell’Ippodromo, regalando ai fan una splendida sorpresa. La cantante, che per alcuni problemi di salute si è presa uno stop dai concerti e dalle esibizioni dal vivo circa un anno fa, è apparsa visibilmente commossa. “Mi siete mancati da morire”; ha detto, con la voce rotta per l’emozione.
Lo stop alla musica
Lo scorso ottobre, Angelina Mango ha deciso di prendersi una pausa dalla musica. Così spiegava in una lettera ai fan: "Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me, mettendo la salute al primo posto". Dopo una lunga fila di concerti e la vittoria a Sanremo 2024, la cantante ha dichiarato di aver subito uno stress vocale e fisico, motivando così la necessità di rallentare per ritrovare equilibrio emotivo e benessere personale. Durante la pausa, ha riscoperto il valore della quotidianità, la bellezza del tempo libero e la sua vita “lontano dai riflettori”. Il suo ritorno è avvenuto gradualmente: prima è tornata sui social, poi ha ripreso gli studi universitari. Infine lo studio di registrazione, e l'esibizione al fianco di Olly.
La carriera di Angelina Mango
Figlia d’arte – il padre era l’indimenticato cantautore Mango, la madre la musicista Laura Valente – Angelina Mango ha saputo costruirsi un percorso autonomo nel panorama musicale italiano. Dopo gli esordi nel 2020 con l’EP autoprodotto Monolocale, la sua carriera ha preso il via con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2022, dove si è fatta notare per la scrittura personale e l’energia sul palco. Nel 2023 è arrivata l'affermazione con l’album Voglia di vivere e con brani come Ci pensiamo domani, che hanno scalato le classifiche radiofoniche. Il suo anno, tuttavia, è stato il 2024: Angelina ha vinto il Festival di Sanremo con il brano La noia, è partita in tour e ha partecipato all’Eurovision Song Contest. Un successo, il suo, che ha avuto un contraccolpo: dopo mesi di impegni serrati, ha annunciato uno stop per motivi di salute, scegliendo di mettere al centro il proprio benessere.