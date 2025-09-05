Angelina Mango torna sul palco (a sorpresa) al concerto di Olly. VIDEO

Nell'ottobre del 2024, lo stop alla musica per curare corpo e mente. Poi, il ritorno graduale. Prima sui social, a seguire in studio di registrazione. Fino all'Ippodromo di Milano, dove ha duettato insieme al cantautore genovese. Angelina Mango è finalmente tornata

Dopo una pausa lunga un anno, Angelina Mango è tornata. Ha scelto di farlo al fianco di Olly, nel corso del concerto che il cantautore genovese ha tenuto all’Ippodromo di Milano giovedì 4 settembre.

Il duetto

Angelina Mango e Olly, insieme, hanno firmato il successo Per due come noi. Ed è proprio questo il brano che hanno portato insieme sul palco dell’Ippodromo, regalando ai fan una splendida sorpresa. La cantante, che per alcuni problemi di salute si è presa uno stop dai concerti e dalle esibizioni dal vivo circa un anno fa, è apparsa visibilmente commossa. “Mi siete mancati da morire”; ha detto, con la voce rotta per l’emozione.

Lo stop alla musica

Lo scorso ottobre, Angelina Mango ha deciso di prendersi una pausa dalla musica. Così spiegava in una lettera ai fan: "Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me, mettendo la salute al primo posto". Dopo una lunga fila di concerti e la vittoria a Sanremo 2024, la cantante ha dichiarato di aver subito uno stress vocale e fisico, motivando così la necessità di rallentare per ritrovare equilibrio emotivo e benessere personale. Durante la pausa, ha riscoperto il valore della quotidianità, la bellezza del tempo libero e la sua vita “lontano dai riflettori”. Il suo ritorno è avvenuto gradualmente: prima è tornata sui social, poi ha ripreso gli studi universitari. Infine lo studio di registrazione, e l'esibizione al fianco di Olly.