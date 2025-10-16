Angelina Mango, è uscito a sorpresa il nuovo album Caramé

A giugno Angelina Mango si era raccontata sul suo profilo Instagram scrivendo: “Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e credo che questo sia alla fine ciò che conta. Mi sono persa tra la gente invece di stare sul palco a guardarla e mi è piaciuto proprio, penso che la vita sia un po’ così. Sentirsi nel presente, e isolare, circoscrivere i momenti no, che non sono sempre, ma sono solo in parte. Guarda che bello il resto”.