Angelina Mango, è uscito a sorpresa il nuovo album Caramé

Ritorno a sorpresa per Angelina Mango. La giovane artista ha lasciato tutti a bocca aperta pubblicando il nuovo album senza preavviso. Caramé è il secondo lavoro della cantante, divenuta una delle grandi protagoniste della scena in poco tempo. Angelina Mango ha annunciato l'uscita del progetto con un breve post pubblicato sul profilo Instagram che conta più di 1.600.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita.
La cantante ha condiviso foto e video della realizzazione del disco commentando: “Ho scritto quindici canzoni più una”. All'interno del lavoro presente anche un duetto con Madame. Ecco la tracklist completa dell'album Caramé di Angelina Mango:
- Caramé
- 7up
- Le scarpe slacciate
- Pacco fragile
- Ioeio con Madame
- La vita va presa a morsi
- Come un bambino
- Mylove
- Nina canta
- Velo sugli occhi
- Ci siamo persi la fine
- Tutto all’aria
- Bomba a mano
- Aiaiai
- Igloo
- Henna
Dopo la vittoria nella categoria Canto alla ventiduesima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango ha conquistato il pubblico con il singolo Ci pensiamo domani, certificato con ben quattro dischi di platino. L’artista ha poi confermato il successo con i brani Che t’o dico a fà e Fila indiana fino al grande trionfo con La noia sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo.
Successivamente, Angelina Mango ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest conquistando la settima posizione nella classifica finale. Tra le sue collaborazioni ricordiamo Uguale a me con Marco Mengoni (FOTO) e Per due come noi con Olly.
A giugno Angelina Mango si era raccontata sul suo profilo Instagram scrivendo: “Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e credo che questo sia alla fine ciò che conta. Mi sono persa tra la gente invece di stare sul palco a guardarla e mi è piaciuto proprio, penso che la vita sia un po’ così. Sentirsi nel presente, e isolare, circoscrivere i momenti no, che non sono sempre, ma sono solo in parte. Guarda che bello il resto”.
