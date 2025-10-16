Olly, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Sta per calare il sipario sul tour del vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Venerdì 17 ottobre il cantautore porterà la sua energia sul palco del Palapartenope, questo l’indirizzo: via Barbagallo, 115, 80125, Napoli. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto ripreso da Setlist , queste le canzoni eseguite il 4 settembre allo show di Milano:

Nell’ottobre dello scorso anno Olly ha pubblicato l’acclamato lavoro Tutta vita, certificato con cinque dischi di platino e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Ad agosto l’artista ha lanciato il nuovo singolo Questa domenica inserito nella riedizione digitale del disco. In occasione dell'uscita della nuova versione del progetto, il cantautore ha dichiarato: "Questo disco potrebbe andare avanti in eterno, sono grato per tutto quello che mi sta accadendo e per le persone che ho a fianco ogni giorno".