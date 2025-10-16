Esplora tutte le offerte Sky
Olly, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Musica

Matteo Rossini

Il prossimo anno Olly tornerà in concerto con un’altra lunga serie di appuntamenti nei palazzetti di numerose città italiane: Jesolo, Firenze, Pesaro, Casalecchio di Reno, Torino, Assago, Roma, Eboli e infine Bari per lo show conclusivo in programma il 30 marzo al Palaflorio. Ad agosto l’artista ha lanciato il nuovo singolo Questa domenica inserito nella riedizione digitale dell'album Tutta vita

Il 17 ottobre Olly sarà in concerto al Palapartenope di Napoli per l’ultima data della tournée nei palazzetti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’appuntamento della voce di Balorda Nostalgia (FOTO): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

olly a napoli, la possibile scaletta

Sta per calare il sipario sul tour del vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Venerdì 17 ottobre il cantautore porterà la sua energia sul palco del Palapartenope, questo l’indirizzo: via Barbagallo, 115, 80125, Napoli. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 4 settembre allo show di Milano:

  • È festa
  • L’anima balla
  • Polvere
  • Quei ricordi là
  • Bianca
  • Una vita
  • Un’altra volta
  • Paranoie
  • A noi non serve far l’amore
  • Ho voglia di te
  • La lavatrice si è rotta
  • A squarciagola
  • Quando piove / Hai fatto bene / Ho un amico / Lego / L’amore va
  • Sopra la stessa barca
  • L’amore è / L’amore va
  • Come noi non c’è nessuno
  • Depresso fortunato
  • Scarabocchi
  • Fammi morire
  • Noi che
  • Per due come noi
  • Questa domenica
  • I cantieri del Giappone
  • Balorda nostalgia
  • Il campione
  • Devastante
  • Il pescatore / Meno male che c’è il mare

Olly, album Tutta Vita (Sempre): "Sono un ragazzo che fa il ragazzo"

A marzo Olly tornerà in concerto con un’altra lunga serie di appuntamenti nei palazzetti di numerose città italiane: Jesolo, Firenze, Pesaro, Casalecchio di Reno, Torino, Assago, Roma, Eboli e infine Bari per lo show conclusivo in programma il 30 marzo al Palaflorio. Ecco il calendario completo:

  • 7 marzo - Jesolo, Palazzo del Turismo
  • 8 marzo - Jesolo, Palazzo del Turismo
  • 10 marzo - Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 11 marzo - Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 13 marzo - Pesaro, Vitrifrigo Arena
  • 16 marzo - Casalecchio di Reno, Unipol Arena
  • 18 marzo - Torino, Inalpi Arena
  • 20 marzo - Assago, Unipol Forum
  • 22 marzo - Torino, Inalpi Arena
  • 25 marzo - Roma, Palazzo dello Sport
  • 26 marzo - Roma, Palazzo dello Sport
  • 28 marzo - Eboli, Palasele
  • 30 marzo - Bari, Palaflorio

Olly, è uscito l'album Tutta Vita (Sempre) con 8 nuove canzoni

Nell’ottobre dello scorso anno Olly ha pubblicato l’acclamato lavoro Tutta vita, certificato con cinque dischi di platino e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Ad agosto l’artista ha lanciato il nuovo singolo Questa domenica inserito nella riedizione digitale del disco. In occasione dell'uscita della nuova versione del progetto, il cantautore ha dichiarato: "Questo disco potrebbe andare avanti in eterno, sono grato per tutto quello che mi sta accadendo e per le persone che ho a fianco ogni giorno".

