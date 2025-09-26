Olly, è uscito l'album Tutta Vita (Sempre) con 8 nuove canzoni

La lievitazione del nuovo progetto di Olly si è svolta in tre fasi: l'annuncio che sarebbe uscito, oggi 26 settembre, il progetto discografico Tutta Vita (Sempre), poi i titoli degli otto brani che sarebbero andati ad arricchire il progetto originario (alcuni già usciti come singoli ma mai affidati alla posterità su un supporto fisico) e infine l'arrivo sull piattaforme e in formato cd (normale e autografato) e doppio vinile (trasparente e muccato e in entrambi i casi con l'opzione autografo). Tutta Vita (Sempre) è la chiusura di un ciclo che, tra sorprese virali e successi certificati, ha affidato l'artista ligure all'empireo del cantautorato. Per altro Federico Olivieri è quanto di più vicino al Teatro Canzone io abbia sentito negli ultimi anni. Un pezzo come Depresso Fortunato, per il disincanto, la narrazione, l'ironia e un pennellata di amarezza, avrebbero potuto scriverla Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Bruno Lauzi, Gianpiero Alloisio e direi anche Paolo Conte e un po' tutti quelli che la musica la vivono "in fondo alla campagna". E' un grande ritratto di una generazione quello che Olly e il suo gruppo di lavoro, a partire da Jvly, stanno dipingendo verso dopo verso canzone dopo canzone. E' un team che va dai venti ai trent'anni, quindi molto giovane (Federico ne ha 24), che sa decifrare la quotidianità con una sensibilità che attira anche chi anagraficamente è entrato negli "anta". Tutti temi, questi, che approfondiremo in una intervista che ho fatto a Olly e che verrà pubblicata la prossima settimana.