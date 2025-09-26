Olly, è uscito l'album Tutta Vita (Sempre) con 8 nuove canzoni

Il cantautore genovese è pronto a tornare in concerto con un tour nei Palazzetti che debutterà il 4 ottobre e con tre live-evento, a giugno 2026, al Luigi Ferraris di Genova, lo stadio della sua città e della sua Sampdoria. La prossima settimana approfondiremo tutti i temi con una intervista
La lievitazione del nuovo progetto di Olly si è svolta in tre fasi: l'annuncio che sarebbe uscito, oggi 26 settembre, il progetto discografico Tutta Vita (Sempre), poi i titoli degli otto brani che sarebbero andati ad arricchire il progetto originario (alcuni già usciti come singoli ma mai affidati alla posterità su un supporto fisico) e infine l'arrivo sull piattaforme e in formato cd (normale e autografato) e doppio vinile (trasparente e muccato e in entrambi i casi con l'opzione autografo). Tutta Vita (Sempre) è la chiusura di un ciclo che, tra sorprese virali e successi certificati, ha affidato l'artista ligure all'empireo del cantautorato. Per altro Federico Olivieri è quanto di più vicino al Teatro Canzone io abbia sentito negli ultimi anni. Un pezzo come Depresso Fortunato, per il disincanto, la narrazione, l'ironia e un pennellata di amarezza, avrebbero potuto scriverla Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Bruno Lauzi, Gianpiero Alloisio e direi anche Paolo Conte e un po' tutti quelli che la musica la vivono "in fondo alla campagna". E' un grande ritratto di una generazione quello che Olly e il suo gruppo di lavoro, a partire da Jvly, stanno dipingendo verso dopo verso canzone dopo canzone. E' un team che va dai venti ai trent'anni, quindi molto giovane (Federico ne ha 24), che sa decifrare la quotidianità con una sensibilità che attira anche chi anagraficamente è entrato negli "anta". Tutti temi, questi, che approfondiremo in una intervista che ho fatto a Olly e che verrà pubblicata la prossima settimana.
TRACKLIST DI TUTTA VITA (SEMPRE)
- È festa
- I cantieri del Giappone
- Per due come noi feat. Angelina Mango
- Quei ricordi là
- Noi che
- Devastante
- A noi non serve far l’amore
- Sopra la stessa barca feat. Enrico Nigiotti
- La lavatrice si è rotta
- Scarabocchi
- A squarciagola
- Il Campione
- Così così
- Questa domenica
- Il Brivido della vita
- Depresso fortunato
- Come noi non c’è nessuno
- Balorda nostalgia
- Occhi color mare
- Buon trasloco
Le copertine sono state ripensate e sono in pieno stile Olly: quella del CD riprende l’originale (Tutta Vita l'album più venduto in Italia nel primo semestre del 2025) ma col cantautore raffigurato come un anziano pescatore, mentre quella del vinile muccato mostra tre mucche impegnate in una ironica e provocatoria orgia bovina pixelata.
Approfondimento
I Ministri e l'album Aurora Popolare: "Non scendiamo a compromessi"
"Singolarmente", i 14 singoli usciti e da non perdere
Voglio andare a vivere al mare dei Soloperisoci con quel suo senso di libertà è il singolo più coinvolgente di agosto. Una segnalazione speciale, poi, per Sir Joemario, Rosita Brucoli, Fenice e Chiara Clay. Tolto il duo romano tutti gli altri brani, scelti tra circa 150 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO