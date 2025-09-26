Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Olly, è uscito l'album Tutta Vita (Sempre) con 8 nuove canzoni

Musica
Fabrizio Basso

Fabrizio Basso

Il cantautore genovese è pronto a tornare in concerto con un tour nei Palazzetti che debutterà il 4 ottobre e con tre live-evento, a giugno 2026, al Luigi Ferraris di Genova, lo stadio della sua città e della sua Sampdoria. La prossima settimana approfondiremo tutti i temi con una intervista

La lievitazione del nuovo progetto di Olly si è svolta in tre fasi: l'annuncio che sarebbe uscito, oggi 26 settembre, il progetto discografico Tutta Vita (Sempre), poi i titoli degli otto brani che sarebbero andati ad arricchire il progetto originario (alcuni già usciti come singoli ma mai affidati alla posterità su un supporto fisico) e infine l'arrivo sull piattaforme e in formato cd (normale e autografato) e doppio vinile (trasparente e muccato e in entrambi i casi con l'opzione autografo). Tutta Vita (Sempre) è la chiusura di un ciclo che, tra sorprese virali e successi certificati, ha affidato l'artista ligure all'empireo del cantautorato. Per altro Federico Olivieri è quanto di più vicino al Teatro Canzone io abbia sentito negli ultimi anni. Un pezzo come Depresso Fortunato, per il disincanto, la narrazione, l'ironia e un pennellata di amarezza, avrebbero potuto scriverla Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Bruno Lauzi, Gianpiero Alloisio e direi anche Paolo Conte e un po' tutti quelli che la musica la vivono "in fondo alla campagna". E' un grande ritratto di una generazione quello che Olly e il suo gruppo di lavoro, a partire da Jvly, stanno dipingendo verso dopo verso canzone dopo canzone. E' un team che va dai venti ai trent'anni, quindi molto giovane (Federico ne ha 24), che sa decifrare la quotidianità con una sensibilità che attira anche chi anagraficamente è entrato negli "anta". Tutti temi, questi, che approfondiremo in una intervista che ho fatto a Olly e che verrà pubblicata la prossima settimana.

 

TRACKLIST DI TUTTA VITA (SEMPRE)

  1. È festa
  2. I cantieri del Giappone
  3. Per due come noi feat. Angelina Mango
  4. Quei ricordi là
  5. Noi che
  6. Devastante
  7. A noi non serve far l’amore
  8. Sopra la stessa barca feat. Enrico Nigiotti
  9. La lavatrice si è rotta
  10. Scarabocchi
  11. A squarciagola
  12. Il Campione
  13. Così così
  14. Questa domenica
  15. Il Brivido della vita
  16. Depresso fortunato
  17. Come noi non c’è nessuno
  18. Balorda nostalgia
  19. Occhi color mare
  20. Buon trasloco

Le copertine sono state ripensate e sono in pieno stile Olly: quella del CD riprende l’originale (Tutta Vita l'album più venduto in Italia nel primo semestre del 2025) ma col cantautore raffigurato come un anziano pescatore, mentre quella del vinile muccato mostra tre mucche impegnate in una ironica e provocatoria orgia bovina pixelata.

Approfondimento

I Ministri e l'album Aurora Popolare: "Non scendiamo a compromessi"
FOTOGALLERY

1/13
Musica

"Singolarmente", i 14 singoli usciti e da non perdere

Voglio andare a vivere al mare dei Soloperisoci con quel suo senso di libertà è il singolo più coinvolgente di agosto. Una segnalazione speciale, poi, per Sir Joemario, Rosita Brucoli, Fenice e Chiara Clay. Tolto il duo romano tutti gli altri brani, scelti tra circa 150 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Morto Christian, il cantante che cantò per papa Giovanni Paolo II

Musica

Soprannominato "il Julio Iglesias italiano", aveva 82 anni. Il decesso è avvenuto al Policlinico...

Olly, è uscito l'album Tutta Vita (Sempre) con 8 nuove canzoni

Fabrizio Basso

J.K. Rowling, i fan di Harry Potter contro Emma Watson

Spettacolo

La celebre Hermione Granger dei film ha dichiarato che continuerà a “tenere caro” il suo rapporto...

Una Nessuna Centomila, il racconto del concerto di Mannoia a Napoli

Musica

Si è svolta a Napoli la terza edizione del concerto finalizzato alla raccolta di fondi per i...

Nuvola presenta il singolo Settembre ti Perdonerò anche Se: il video

Musica

La canzone racconta il momento in cui tutto sembra possibile, in cui si intravede una versione...

Spettacolo: Per te