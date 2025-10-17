Angelina Mango, esce la canzone Velo sugli occhi: testo e signifito

Angelina Mango è tornata a sorpresa con l'album caramé (Latarma Records/Distribuzione ADA Music Italy) che fin dal titolo si preannuncia come un album sincero, spontaneo e sperimentale insieme, canzoni che esplodono in un collage di immagini che rappresentano emozioni, pensieri, momenti vissuti da Angelina, ma che toccano tutti. E il “me” del titolo è anche Angelina che ha scritto e prodotto tutti i brani dell’album. Il singolo velo sugli occhi è il manifesto di questo progetto e racconta del “velo” che appare sugli occhi quando perdiamo lo sguardo puro di quando si è bambini, di quando la vita era tutta da amare. Domina qui la voglia di affrontare i giorni accettando i propri difetti e le imperfezioni e “fare mille ca***te che non ho fatto ancora”. Un brano che apre alla voglia di vivere, che ci travolge quando non siamo più disposti ad avere paura del silenzio e non vogliamo più raccontare, o raccontarci, bugie.

IL TESTO DI VELO SUGLI OCCHI

Ora come glielo dico

Al mio migliore amico

Che mi sono fatta male

Non l'ho ascoltato fino a perdere l'udito

Come glielo dico

Alla signora al panificio

Che mi chiede se sto bene

Come mai oggi non sorrido



Tanto pure se sorrido

Rido

Dici che ho un velo sugli occhi

Occhi

Ma non mi spezzo finché non mi tocchi

Finché non mi tocchi



Fili di zucchero

Appesi al soffitto

Sono il sipario del mio labirinto

Forse è la fine del mio primo atto



Ora voglio solo vivere

Ora voglio solo vivere

Ora voglio solo

Ora

Ora

Ora voglio solo

Ora

Ora

Ora



Ora come glielo dico ad Angelina

Doveva perdonarsi, è diventata un'assassina

Cammina con le punte arrotondate, per sempre, per difetto

E regalare tutto non è ricevere affetto



E giocherò a carte scoperte

Non dirò più bugie

E diventerò una donna forte



Ma mentre apro e chiudo il frigo

Frigo

Dici che ho un velo sugli occhi

Occhi

Come le spose davanti agli specchi

Davanti agli specchi

Fili di zucchero

Appesi al soffitto

Sono il finale del mio primo atto

Ora voglio solo

Ora voglio solo vivere



Ora voglio alzarmi alle 4

Sbagliare tutto

E poi

Morire di noia

Voglio uscire in ciabatte

Fare mille cazzate che non ho fatto ancora

Voglio gridare a un concerto

Ma senza paura che poi arrivi il silenzio

Voglio toccare il mio corpo e sentire che esisto

Dentro ad ogni difetto

Dentro ad ogni difetto



Ora voglio solo

Ora voglio solo vivere