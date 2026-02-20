“Ieri sono salita sul palco, il mio palco, quello che ho immaginato, disegnato e abitato col cuore fino a poco prima di averlo davanti. Inutile dire quanto io abbia pianto, perché in questi giorni credo di aver prodotto litri di lacrime. Mi guardo attorno e penso che non c’è nulla di tutto questo che non sia me al 100%”. Una pagina di diario pubblicata su Instagram, la penna di Hello Kitty ancora appoggiata sulla carta, mentre sul foglio Angelina Mango, 24 anni, ha scritto in nere righe di inchiostro la sensazione provata nel ritornare alla musica dal vivo. Il 21 febbraio, infatti, la cantautrice lucana debutterà con la data zero al PalaUnical Teatro di Mantova, mentre il 2 marzo proseguirà al Teatro Augusteo di Napoli il tour Nina canta nei teatri, che toccherà in nove appuntamenti altre città italiane comprese Torino, Milano e Roma. Un anno e mezzo fa, invece, la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con il brano La noia aveva interrotto il tour italiano ed europeo per problemi fisici e si era poi presa una lunga pausa discografica e pubblica, che aveva sospeso lo scorso 16 ottobre con la pubblicazione a sorpresa del nuovo album Caramé. “Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è il non sentirsi liberi. Ecco, io ieri sera mi sentivo libera su quel palco. ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi, perché ero troppo emozionata”. La cantante ha scritto il testo mentre si trovava a letto con il suo cagnolino addormentato, Gin: “Mi aspetta un’altra giornata di prove. Ovviamente ho già mal di gola e mal d’orecchio. Ma chi sono per essere così cagionevole ogni volta che c’è qualcosa da fare?”, si è chiesta. “Un anno fa questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o sul palco. Forse la differenza è che ora non sto andando sul palco, ma è lui che mi viene incontro”, ha concluso. “Buon tour a tutti quelli che lo vivranno”.