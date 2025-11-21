Moda, il verde smeraldo di tendenza per i look di Natale. FOTO

Da Kate Middleton a Cynthia Erivo, il verde smeraldo è perfetto per i look di Natale. FOTO
Un colore sofisticato, prezioso, chic. Non si passa inosservati quando si indossa questa tonalità di verde, una sfumatura scura e brillante insieme, tra le preferite dalle teste coronate e non solo. Il dark green, di gran tendenza in questo momento, è perfetto per i party di fine anno. Lo abbiamo visto su molti red capet, specie quelli con le star di "Wicked". Lo smeraldo è il colore della città di Oz
A cura di Vittoria Romagnuolo