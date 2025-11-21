Moda, il verde smeraldo di tendenza per i look di Natale. FOTO

1/14 ©Getty

Kate Middleton, favolosa alla Royal Albert Hall per l'annuale Royal Variety Performance, ha incantato tutti con un abito da sera di velluto verde smeraldo, una creazione fasciante, con lo scollo ad incrocio e la gonna col fondo a sirena di Talbot Runhof, perfetta per il gala, per la silhouette e i colori della principessa del Galles. La moglie di William d'Inghilterra ha scelto spesso look di questa tonalità elegante e intensa. Nel suo guardaroba abbondano vestiti e completi di questa particolare sfumatura dark green

