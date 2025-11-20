A poco più di tre mesi dalla messa in onda degli episodi della seconda stagione di With Love, Meghan, Meghan Markle torna sul piccolo schermo come guida per il pubblico al perfetto Natale in casa.

Netflix, piattaforma che ha già distribuito le prime due stagioni dello show dedicato alla cucina e non solo della moglie di Harry d'Inghilterra, ha diffuso le immagini del trailer dello speciale, imperdibile per i fan della duchessa e gli appassionati di atmosfere natalizie.

Il trailer conferma l'uscita in streaming il 3 dicembre. Lo show è disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Natale a Montecito (e c'è anche Harry)

Pronti ad entrare a Montecito per celebrare un Natale indimenticabile? Lo show natalizio di Meghan Markle targato Archewell Production è ormai a poche settimane dal debutto e, al pari degli episodi delle precedenti due stegioni, trasmesse entrambe nel 2025, promette meraviglie per chi apprezza il lifestyle sofisticato promosso dalla duchessa del Sussex, ormai star della tv in streaming.

Il Natale in California nella tenuta dei duchi Harry & Meghan è arrivato con anticipo ma tutto è perfettamente messo a punto per restituire al pubblico l'idea di come sono le feste tra le mura domestiche, ormai non più così blindate, della royal couple britannica.

La padrona di casa, che ci ha abituato a camicia bianca e look casual chic nelle sue sessioni di cucina, sfodera l'abito elegante per accogliere i suoi ospiti durante le festività, un dress di velluto verde smeraldo che è un suggerimento di guardaroba da copiare.

Inutile dire che tutto è ispirazione quando si tratta di Meghan Markle, del resto, i suoi contenuti di lifestyle nascono proprio per questo: fornire spunti al pubblico per prepararre pietanze salutari e gustose, per allestire un pic-nic, per preparare manufatti da regalare agli amici.

Niente, però, è affascinante come il Natale e per l'occasione, tra le special guest di cui lo show è ricco, c'è anche Harry che riappare dopo l'assenza della seconda stagione, intento, nelle anticipazioni del trailer (in testa a quest videoarticolo) con una ciotola tra le mani mentre è in piedi in cucina.

Vedremo la scelta dell'abete, la costruzione delle ghirlande, la preparazione della casa in festa con gli addobbi. Ci sarà molta gioia e tante musiche tradizionali. A proposito di tradizioni, la protagonista è stata chiara, l'imperativo è: "Abbracciare le tradizioni e crearne di nuove".

Lo speciale natalizio potrebbe essere l'ultimo di questa serie, non è chiaro se Netflix e Meghan Markle, che hanno in piedi una solida collaborazione, ci riproveranno con questo format. Markle è pronta a tornare sul set, probabilmente anche con progetti diversi. Quanto ai suoi show personali, il futuro è tutto da scoprire.