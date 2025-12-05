Brunello, il visionario garbato, tutto sul documentario su Cucinelli

Il racconto della storia di successo di Cucinelli si snoda attraverso i fatti della sua vita familiare e imprenditoriale ma, come anticipa il trailer, il creativo umbro classe 1953 ha progetti per almeno altri cinquant'anni.

La caparbietà, la curiosità e la determinazione e la sfida all'ignoto e al futuro sono resi sul grande schermo da Tornatore come una partita a carte tra Cucinelli in persona e un avversario che non si vede mai, un match sempre aperto che conduce a possibilità infinite.

Cucinelli è un uomo con un piede nel futuro ma quello che ancora deve avvenire, per lui, è profondamente legato con ciò che è già stato e con ciò che di più profondo risiede nell'animo umano. Il documentario, dunque, è un'ode ad un progresso studiato ma anche alla vita semplice, quella che si respira nelle terre umbre dove Cucinelli è nato e ha messo in piedi il suo impero.

La famiglia è un altro dei temi principali che descrivono la vicenda biografica dell'imprenditore che viene raccontato dai suoi come padre, figlio, uomo.

Ne consegue che Brunello, il visionario garbato è un racconto profondamente autentico e genuino, un'esperienza cinematografica resa preziosa dal contributo sonoro di Nicola Piovani che si è occupato delle musiche del film.