Uruguay, 5mila pinguini trovati morti sulla spiaggia a La Paloma

Giornata mondiale del pinguino, quali sono le specie a rischio

Il 25 aprile si celebra la Giornata mondiale del Pinguino, istituita per sensibilizzare sui rischi che corrono le 18 diverse specie esistenti di questi uccelli, soprattutto a causa del surriscaldamento globale e per i risvolti negativi delle attività umane. Guardando alla lista rossa degli animali stilata dall’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), nove specie di pinguino sono catalogate come “in pericolo” o “vulnerabili”. Altre due sono invece “quasi in pericolo”

LE SPECIE IN PERICOLO: IL PINGUINO SALTAROCCE DEL NORD – Negli ultimi 30 anni si è ridotta a livelli molto veloci la popolazione dei pinguini saltarocce del Nord (Eudyptes moseleyi), caratterizzati dalle lunghe piume gialle che spuntano ai due lati della testa. Si trovano soprattutto nell’Oceano Atlantico meridionale (Tristan da Cunha e isola Gough) e nell’Oceano Indiano meridionale (isola Amsterdam e isola Saint-Paul). Se ne stimano oltre 400mila individui in circolazione