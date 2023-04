Giornata mondiale del pinguino, quali sono le specie a rischio

Il 25 aprile si celebra la giornata dedicata a questi uccelli marini, nata per sensibilizzare sui rischi che il cambiamento climatico ha portato per le diverse tipologie esistenti. Guardando alla lista rossa degli animali in pericolo stilata dall’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), nove specie di pinguino sono catalogate come “in pericolo” o “vulnerabili”. Altre due sono invece “quasi in pericolo”