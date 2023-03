Bolivia, trovato per prima volta cane "fantasma": rischia l'estinzione

Si trovava in condizioni di salute non buone

Dopo un periodo di attenta osservazione, il “cane fantasma” è stato catturato attraverso una gabbia-trappola dove erano state piazzate delle esche. Non era in una condizione fisica ottimale: era molto denutrito, quindi i veterinari hanno preferito non sedarlo con farmaci che avrebbero potuto metterlo in pericolo di vita. Ora ha recuperato peso grazie a una dieta a base di fegato di pollo arricchito di acido folico. Si tratta di un animale giovane, potrebbe avere circa 7-8 mesi. I veterinari che lo hanno preso in custodia hanno fatto sapere di aver capito che non è aduto "perché i testicoli non sono ancora scesi dalla parte addominale".