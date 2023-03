Cane drogato dopo aver mangiato una caramella alla cannabis

A New York, dove vive il cane protagonista della vicenda, è stata legalizzata la droga leggera e cresce la preoccupazione dei veterinari che lanciano l'allarme: anche piccole quantità di droga sono altamente tossiche per gli animali

Mangia una caramella alla cannabis per strada e si sente male. Protagonista della disavventura è un cane di New York, un golden retriever di nome Hudson che ha provato gli effetti della marijuana. L’amico a quattro zampe ha cominciato a barcollare e si è sdraiato a terra, come stordito. Il video postato sui social ha scatenato parecchie polemiche. Il padrone del cane ha segnalato subito le pericolose conseguenze della droga ingerita inavvertitamente dai cani.

Le cattive condizioni di salute di Hudson dopo aver ingoiato la caramella “drogata” hanno preoccupato il proprietario che ha portato subito il cane dal veterinario per una visita medica. Il quattrozampe si è ripreso soltanto il giorno dopo e con molta fatica. “Ha dovuto dormire molte ore prima di riprendere un minimo di forze”, ha raccontato l’uomo sui social che ha poi mandato un messaggio “ironico” alla persona che ha lasciato le sue caramelle sul marciapiede fuori dal suo appartamento. “Il nostro cane si è chiesto se al posto delle caramelle potresti lasciare un panino al pollo e un sacchetto di patatine. Grazie!". Tanti i commenti degli utenti soprattutto di chi ritiene utile testimoniare questi episodi, per evitare che si ripetano.

Cresce l’allarme per i cani “strafatti”

A New York sono sempre di più i cani "strafatti" dopo la liberalizzazione della marijuana. Una conseguenza della "cannabis law", la legge approvata nella primavera del 2021 dall'allora governatore della grande mela Andrew Cuomo. A lanciare l’allarme sono i veterinari americani che parlano di una crescita esponenziale di casi come quelli di Hudson. Anche piccole quantità di droga sono altamente tossiche per gli animali, fanno sapere i medici. In alcuni casi, se ingeriscono i resti delle canne rischiano anche la vita. E ancora, i cani possono intossicarsi anche soltanto sgranocchiando caramelle gommose e cioccolato alla marijuana o dolcetti a base di cannabis che possono trovare nel loro percorso.