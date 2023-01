Scontro sui social tra il vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e la candidata alla segreteria Pd Elly Schlein. L’argomento principale del duello è stato il tema della legalizzazione della cannabis. Il primo ha postare su Twitter un messaggio provocatorio è stato il leader della Lega, che ha scritto: "Più tasse e più canne, le priorità del Pd per aiutare gli Italiani. Si ride o si piange??". Al tweet Salvini ha allegato anche un articolo in cui si legge che tra le proposte Schlein per la leadership dem c'è "sì alle droghe leggere e aumento della tassa di successione". Il riferimento è in una 'card' in cui appare la deputata, con il simbolo del Pd appiccicato sulla fronte con Photoshop.