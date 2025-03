Oroscopo del giorno, le previsioni del 21 marzo segno per segno

Al via c'è una nuova giornata, tutta da vivere. Sarà significativa? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

ARIETE Venere in transito nel vostro segno porta freschezza mentale e una rinnovata gioia, rendendovi più affascinanti e pieni di energia positiva. Il Sole vi dona protagonismo, amabilità e lucidità intellettuale, facendovi brillare nelle interazioni sociali e nelle attività quotidiane. Plutone vi rende equilibrati e appassionati, favorendo un’energia intensa e focalizzata. Tuttavia, fate attenzione a non esagerare con atteggiamenti troppo esplosivi che potrebbero creare conflitti. Giove vi offre vantaggi professionali e personali. Dal punto di vista finanziario, è il momento di gestire i risparmi con lungimiranza, prendendo decisioni sagge.

TORO Oggi sarà una giornata particolarmente soddisfacente sul piano passionale, con emozioni intense che arricchiranno la vostra vita sentimentale. Se siete in coppia, vivrete momenti di grande intesa e complicità, mentre i cuori solitari potrebbero avere opportunità per nuove e promettenti conoscenze. In ambito lavorativo, concluderete con successo i compiti in ufficio, portando a termine progetti e impegni con efficienza. La vostra determinazione e attenzione ai dettagli saranno fondamentali per ottenere risultati concreti. Per quanto riguarda le finanze, il momento è favorevole per fare scelte oculate.

GEMELLI Godrete di momenti piacevoli e divertenti, all'insegna della spensieratezza e della serenità. Venere, Giove e Mercurio vi sorridono, portando con sé un'energia positiva che favorisce scintille romantiche, soprattutto per i cuori solitari, che potrebbero vivere nuovi incontri emozionanti. Mercurio vi supporta pienamente, dandovi lucidità mentale e favorendo la comunicazione. In ambito lavorativo, una giornata di successo vi attende: grazie alla vostra capacità di risolvere problemi con facilità, riuscirete a portare avanti i vostri progetti con efficacia. Sul fronte finanziario, potrebbe esserci l'opportunità di fare scelte vantaggiose, ma è importante restare prudenti.

CANCRO Oggi la vostra vita familiare si presenta serena, grazie alla lucidità mentale e alla calma interiore che Urano vi regala, permettendovi di affrontare ogni situazione con equilibrio. La passione e il romanticismo caratterizzano la sfera amorosa: per le coppie stabili ci saranno momenti speciali che rafforzeranno il legame, mentre i single vivranno frequentazioni occasionali che si riveleranno coinvolgenti emotivamente. Sul fronte lavorativo, il vostro impegno e la vostra determinazione vi porteranno a raggiungere obiettivi prestigiosi. La giornata è perfetta anche per fare progressi nelle vostre ambizioni professionali.

LEONE Buoni auspici con Mercurio in posizione favorevole che porta buon umore e chiarezza nelle decisioni. Il vostro sentimento è corrisposto, è il momento di agire e prendere posizione per conquistare il cuore della persona desiderata. Mostratevi attivi e determinati, il successo è dietro l'angolo. Siete pronti a dirigere le situazioni con determinazione, anche se non siete i capi ufficiali. Approfittate di questo periodo per risolvere questioni in sospeso e ottenere riconoscimenti per il vostro impegno.

VERGINE La giornata inizia con un'atmosfera discreta e scorrevole, sebbene qualche scossa possa arrivare da Nettuno, creando lievi momenti di confusione o incertezze. Tuttavia, Urano promette passione e sensualità, portando un tocco di intensità nella vostra vita sentimentale, con momenti emozionanti da condividere con il partner o nuove conoscenze per i cuori solitari. Nel lavoro, è meglio evitare di combattere contro situazioni che sembrano insormontabili: la calma e la pazienza saranno le vostre alleate. Con il tempo, le questioni si risolveranno e avrete la possibilità di ottenere la vostra rivincita, raccogliendo i frutti del vostro impegno.

BILANCIA L'energia positiva di Giove vi darà la spinta necessaria per brillare in varie occasioni. Con il partner, riuscirete a raggiungere una sintonia perfetta, trovando un equilibrio tra cuore, mente e anima. Plutone contribuirà a eliminare eventuali difficoltà emotive, riportando armonia e complicità nella coppia. Grazie alla vostra razionalità e alla guida di Saturno, saprete affrontare e risolvere ogni situazione al lavoro con successo, guadagnandovi il rispetto dei colleghi e dei superiori.

SCORPIONE Oggi siete favoriti dai moti planetari, che vi donano energia positiva e favorevole in vari ambiti. In amore, la posizione di Saturno e Nettuno vi spinge a esprimere dolcezza e tenerezza, creando un'atmosfera di complicità e affetto con il partner. Per i single, è un buon momento per vivere incontri che possono rivelarsi significativi. Sul fronte lavorativo, il vostro impegno e dedizione daranno risultati concreti: darete un contributo importante e riceverete riconoscimenti dai vostri superiori, che apprezzeranno il vostro lavoro. Per quanto riguarda le finanze, si consiglia di limitare le spese non necessarie.

SAGITTARIO Potrete sperimentare momenti di lieve confusione, ma niente di grave. La Luna è nel vostro segno e se siete cuori solitari, potrete lanciarvi in passioni stravaganti. Potreste sentire stanchezza nelle relazioni di lungo corso, ma la vostra prorompente affettività farà sì che ogni ostacolo sembri superabile. Ordinate tempi e ore di lavoro con attenzione. Nettuno e Saturno vi guardano imbronciati, quindi evitate scelte affrettate.

CAPRICORNO Oggi i movimenti planetari sono influenzati dal transito di Saturno, che porta con sé fortuna e nuove opportunità. La passione regna sovrana nel vostro cuore, dando nuova vitalità alla vostra vita sentimentale. Tuttavia, potreste trovarvi a vivere un periodo di adattamento con il partner, dove la comprensione reciproca diventa fondamentale. La vostra capacità di comunicare e risolvere eventuali incomprensioni sarà essenziale per mantenere l’armonia. Sul fronte professionale, dovrete difendere le vostre posizioni con determinazione e diplomazia, affrontando le sfide con saggezza per ottenere il riconoscimento che meritate.

ACQUARIO La Luna sprizza energia positiva, infondendo una carica di vitalità che vi renderà particolarmente socievoli e affascinanti. La vostra energia frizzante farà sì che chiunque sia intorno a voi si senta coinvolto e divertito. In amore, Venere e Plutone vi sostengono, rafforzando la passione e la complicità con il partner, creando momenti intensi e speciali. Sul lavoro, Mercurio, Saturno e Giove sono alleati potenti, che vi permetteranno di superare ostacoli e raggiungere i vostri obiettivi con determinazione e capacità. Tuttavia, Urano vi consiglia di fare attenzione alle spese in questa giornata.