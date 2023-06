Roma, sul web immagini di un pitone albino che striscia in San Basilio

Ha fatto il giro dei social il video di un serpente, un esemplare adulto lungo quasi tre metri, sull’asfalto di via Fabriano. Nel filmato si vedono alcuni passanti che, all’apparenza per nulla impauriti, si avvicinano e lo accarezzano. Tra di loro c’è anche un bambino. Diverse le ipotesi sul perché l’animale si trovasse in strada

Hanno fatto il giro del web le immagini di un pitone albino che striscia per le strade di Roma, in zona San Basilio. Nel filmato si vedono alcuni passanti che, all’apparenza per nulla impauriti, si avvicinano e lo accarezzano. Tra di loro c’è anche un bambino. Diverse le ipotesi sul perché l’animale, un esemplare adulto lungo quasi tre metri, si trovasse sull’asfalto di via Fabriano.