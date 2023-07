Cessato allarme a Berlino, l'animale avvistato non è una leonessa

L'analisi del filmato

L'immagine di un leone è stata montata sul filmato per dimostrare le differenze con un cinghiale: la coda di una leonessa si dovrebbe muoversi mentre l'animale cammina e il dorso della schiena non si adatta a un grosso felino, quello nel video è rotondo, più simile a quello di un cinghiale. Inoltre, nellle immagini l'animale viene ripreso mentre scava e questo è un comportamento tipico dei cinghiali e non dei leoni. Anche l'esperto di animali tedesco Derk Ehlert aveva sollevato dubbi sul fatto che si trattasse di una leonessa. "Un leone non può semplicemente andarsene e nemmeno una leonessa. Lascia tracce. È molto sorprendente che nel punto in cui l'animale è stato visto e filmato, non si possa vedere nemmeno un'impronta di zampa".