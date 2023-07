Non è noto da dove possa essere fuggito il felino. La polizia del Land ha avvertito gli abitanti del pericolo, invitandoli a non uscire e a non far uscire i propri animali ascolta articolo

Caccia alla leonessa per le strade di Berlino. La polizia tedesca sta infatti cercando dall'alba di giovedì un "felino selvatico" in fuga nella zona del Brandeburgo, subito a sud di Berlino, probabilmente una leonessa. La polizia del Land ha avvertito gli abitanti del pericolo, invitandoli a non uscire e a non far uscire i propri animali.

Inviato un avviso alla popolazione via app Non è noto da dove possa essere fuggito il felino. Le ricerche sono in corso nelle zone Teltow, Kleinmachnow e Stahnsdorf. L'avvertimento è stato in seguito esteso alle aree meridionali di Berlino, ed è stato inviato un avviso su un'app ufficiale, specificando che si sospettava che l'animale fosse una leonessa.

Non ci sono circhi nella zona Veterinari e cacciatori stavano partecipando alla ricerca dell'esemplare che due uomini avrebbero visto correre dietro in cinghiale, registrando la caccia in un video con lo smartphone, ha segnalato il portavoce di polizia Daniel Kiep all'emittente pubblica locale rbb. La polizia non ha informazioni su chi possa essere il proprietario della leonessa, non essendoci attualmente circhi nella zona.

