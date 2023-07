Vasto, lupo aggredisce fidanzati in spiaggia: morsi a gambe e braccia

Una passeggiata sulla spiaggia di Vasto Marina, provincia di Chieti, trasformatasi in un incubo per una coppia di giovani provenienti da Lucera, che la notte scorsa sono stati vittima di un'aggressione da parte di un lupo, che gli ha morsi prima che questi riuscissero a fuggire. Non è il primo avvistamento di lupi che avviene in quelle zone.

I fatti

I due ragazzi, provenienti da Lucera (Foggia) di 18 e 20 anni, stavano camminando quando un lupo gli si è parato davanti. Da lì inizia una caccia da parte dell'animale, che per un'ora non dà tregua alla coppia. "Ho preso un lettino per farmi scudo indietreggiando lentamente così da non ricevere altre lesioni - ha detto il ragazzo a Foggia Today -. La mia compagna è riuscita a fuggire, ma l'animale, dopo una trentina di minuti, l'ha raggiunta e l'ha morsa all'avambraccio e a un gluteo. Ho sentito le urla e le lacrime in lontananza". Dopo circa un'ora i due sono riusciti a raggiungere la strada per chiamare i soccorsi, in ospedale sono stati medicati, sei punti di sutura alla gamba sinistra e due punti alla destra per il ragazzo, tre punti sull'avambraccio e quattro sul gluteo per la ragazza.