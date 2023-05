Chieti, lupo attacca donna e ne uccide il cane a Palombaro

L'animale si è inoltrato fin nel centro del paese. La preda è stata portata via tra i denti, ferita la padrona che è caduta e si è fratturata il polso

Paura a Palombaro, in provincia di Chieti. Un lupo ha aggredito un cane che passeggiava al guinzaglio con la sua padrona in pieno centro. La donna, Nadia Terenzi, si è trovata davanti il lupo che è riuscito ad azzannare il cane. Anche la donna è stata aggredita ed è caduta a terra in preda al panico. Il lupo si è allontanato tenendo tra le fauci il cane. Lungo il percorso della fuga tra i vicini boschi, sono state ritrovate diverse macchie di sangue e nessuna traccia della sua preda.

La donna portata in ospedale

Sul posto, che fa parte del Parco nazionale della Maiella, è giunto per primo il vicesindaco Giuseppe Di Nardo che ha allerta i soccorsi. Sono stati chiamati i Forestali, i carabinieri di Palombaro, il 118, i sanitari della Asl e avvisato l'Ente Parco Nazionale della Majella. Terenzi è stata portata in ospedale a Casoli poi trasferita al pronto soccorso di Lanciano. Nella caduta si è fatta male al ginocchio e ad un polso ed è stata sottoposta a esami radiologici.