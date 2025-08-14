Mini Call Veloce: posti disponibili per scuola primaria e secondaria

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Avviso per la Mini Call Veloce 2025/26 sui posti di sostegno, riservata agli aspiranti che non hanno ottenuto una nomina nella propria provincia dopo lo scorrimento delle GPS di prima fascia e dell’elenco aggiuntivo. Le domande possono essere inoltrate dal 14 agosto alle ore 10:00 fino al 19 agosto alle ore 9:00.

Chi può partecipare



La procedura è aperta a chi ha partecipato alle nomine da GPS sostegno nella propria provincia (con la domanda per un massimo di 150 preferenze) senza ricevere incarico e senza risultare rinunciatario. La partecipazione è facoltativa. Non possono partecipare: i candidati rinunciatari nella propria provincia per preferenze non espresse, i candidati con titolo estero non ancora riconosciuto, chi ha già ricevuto una proposta di assunzione per il 2025/26 e chi ha rifiutato una nomina da GPS sostegno nella propria provincia