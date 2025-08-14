Mini Call Veloce: posti disponibili per scuola primaria e secondaria

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mini Call Veloce 2025: posti disponibili per scuola primaria e secondaria

Cronaca
©Getty

La domanda per accedere alla Mini Call è aperta. Sono stati pubblicati nuovi posti per accedere all'insegamento, le assegnazioni si concluderanno entro il 21 agosto. Gli aspiranti che riceveranno una nomina dovranno accettarla entro 5 giorni tramite l’apposito link; in caso contrario, si verrà considerati rinunciatari. Domande dal 14 al 19 agosto per i posti residui. 

ascolta articolo

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Avviso per la Mini Call Veloce 2025/26 sui posti di sostegno, riservata agli aspiranti che non hanno ottenuto una nomina nella propria provincia dopo lo scorrimento delle GPS di prima fascia e dell’elenco aggiuntivo. Le domande possono essere inoltrate dal 14 agosto alle ore 10:00 fino al 19 agosto alle ore 9:00.

Chi può partecipare


La procedura è aperta a chi ha partecipato alle nomine da GPS sostegno nella propria provincia (con la domanda per un massimo di 150 preferenze) senza ricevere incarico e senza risultare rinunciatario. La partecipazione è facoltativa. Non possono partecipare: i candidati rinunciatari nella propria provincia per preferenze non espresse, i candidati con titolo estero non ancora riconosciuto, chi ha già ricevuto una proposta di assunzione per il 2025/26 e chi ha rifiutato una nomina da GPS sostegno nella propria provincia

Modalità e scadenze


La domanda può riguardare una o più province della stessa regione diverse dalla propria. Le assegnazioni si concluderanno entro il 21 agosto. Gli aspiranti che riceveranno una nomina dovranno accettarla entro 5 giorni tramite l’apposito link; in caso contrario, si verrà considerati rinunciatari. Le regioni e i posti disponibili sono stati pubblicati sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione.

Cronaca: Ultime notizie

Inchiesta urbanistica, oggi in tre davanti al Riesame di Milano

Cronaca

Davanti al Tribunale del Riesame di Milano, l’udienza per discutere i ricorsi contro le misure...

Giorno di Santo Stefano in citta', panoramiche dal Duomo, bella giornata e cielo sereno, vista della citta' grattacieli da dx grattacielo diamante, torre galfa, grattacielo sede regione lombardia, bosco verticale, cesar pelli torre unicredit e torri garibadli (Milano - 2014-12-26, Nicola Marfisi) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Mini Call Veloce: posti disponibili per scuola primaria e secondaria

Cronaca

La domanda per accedere alla Mini Call è aperta. Sono stati pubblicati nuovi posti per accedere...

Ponte Morandi, 7 anni fa il crollo. Mattarella: “Ferita indelebile”

Cronaca

"Il 14 agosto 2018 segna una pagina drammatica nella storia del nostro Paese: 43 vite spezzate,...

30enne italiano muore in albergo per malore: era in Scozia per Oasis

Cronaca

Un giovane dentista abruzzese, Alessandro Croce, è stato stroncato da un malore in albergo,...

Ferragosto 2025, quali supermercati restano aperti e quali sono chiusi

Cronaca

Diversi supermercati restano aperti anche a Ferragosto, nonostante sia giornata di festa e di...

Cronaca: i più letti