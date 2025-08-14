30enne italiano muore in albergo per malore: era in Scozia per Oasis

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Edimburgo, 30enne italiano muore in albergo per malore: era in Scozia per concerto Oasis

Cronaca

Un giovane dentista abruzzese, Alessandro Croce, è stato stroncato da un malore in albergo, mentre era in Scozia per il concerto degli Oasis. Hanno provato a rianimarlo più volte ma sono stati inutili i soccorsi . Cordoglio della città e delle istituzioni locali

ascolta articolo

Una vacanza attesa e un evento musicale che si è trasformato in tragedia. Alessandro Croce, 30 anni, dentista di Teramo molto conosciuto in città e in provincia, è morto improvvisamente in Scozia mentre si trovava a Edimburgo per assistere al concerto degli Oasis.

Il giovane si stava preparando in camera d’albergo per raggiungere lo Scottish Stadium quando ha accusato un malore improvviso. 

L'arresto cardiaco e il tentativo di rianimazione

Gli amici hanno tentato di riportarlo in vita in attesa dell’arrivo dei soccorsi, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Anche il personale sanitario scozzese ha provato a salvarlo, senza successo. Secondo le prime informazioni, a causare il decesso sarebbe stato un arresto cardiaco.

I genitori raggiungeranno domani la capitale scozzese, mentre la sorella si trovava già con lui in viaggio.

Profondo il cordoglio espresso dalla comunità teramana. "La città di Teramo si unisce al dolore per la scomparsa di Alessandro Croce – ha dichiarato il sindaco Gianguido D’Alberto – Alla famiglia Croce vanno le condoglianze e la vicinanza dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità in questo momento così difficile".

La comunità di Teramo si stringe

Messaggi di vicinanza sono arrivati anche dalla provincia di Teramo: «Il presidente Camillo D’Angelo, il consiglio provinciale e tutta l’amministrazione si stringono con immenso affetto alla dirigente scolastica dell’istituto Zoli di Atri, Paola Angeloni, e alla sua famiglia per la tragica perdita dell’amato figlio Alessandro».

Commosse parole anche dal sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti: «A nome mio e dell’amministrazione comunale porgo le più sentite condoglianze, manifestando la più affettuosa vicinanza alla Prof.ssa Paola Angeloni, stimata professionista, ed a tutta la sua famiglia».

Cronaca: Ultime notizie

Inchiesta urbanistica, oggi in tre davanti al Riesame di Milano

Cronaca

Davanti al Tribunale del Riesame di Milano, l’udienza per discutere i ricorsi contro le misure...

Giorno di Santo Stefano in citta', panoramiche dal Duomo, bella giornata e cielo sereno, vista della citta' grattacieli da dx grattacielo diamante, torre galfa, grattacielo sede regione lombardia, bosco verticale, cesar pelli torre unicredit e torri garibadli (Milano - 2014-12-26, Nicola Marfisi) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Mini Call Veloce: posti disponibili per scuola primaria e secondaria

Cronaca

La domanda per accedere alla Mini Call è aperta. Sono stati pubblicati nuovi posti per accedere...

Ponte Morandi, 7 anni fa il crollo. Mattarella: “Ferita indelebile”

Cronaca

"Il 14 agosto 2018 segna una pagina drammatica nella storia del nostro Paese: 43 vite spezzate,...

30enne italiano muore in albergo per malore: era in Scozia per Oasis

Cronaca

Un giovane dentista abruzzese, Alessandro Croce, è stato stroncato da un malore in albergo,...

Ferragosto 2025, quali supermercati restano aperti e quali sono chiusi

Cronaca

Diversi supermercati restano aperti anche a Ferragosto, nonostante sia giornata di festa e di...

Cronaca: i più letti