30enne italiano muore in albergo per malore: era in Scozia per Oasis

Un giovane dentista abruzzese, Alessandro Croce, è stato stroncato da un malore in albergo, mentre era in Scozia per il concerto degli Oasis. Hanno provato a rianimarlo più volte ma sono stati inutili i soccorsi . Cordoglio della città e delle istituzioni locali ascolta articolo

Una vacanza attesa e un evento musicale che si è trasformato in tragedia. Alessandro Croce, 30 anni, dentista di Teramo molto conosciuto in città e in provincia, è morto improvvisamente in Scozia mentre si trovava a Edimburgo per assistere al concerto degli Oasis. Il giovane si stava preparando in camera d’albergo per raggiungere lo Scottish Stadium quando ha accusato un malore improvviso.

L'arresto cardiaco e il tentativo di rianimazione Gli amici hanno tentato di riportarlo in vita in attesa dell’arrivo dei soccorsi, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Anche il personale sanitario scozzese ha provato a salvarlo, senza successo. Secondo le prime informazioni, a causare il decesso sarebbe stato un arresto cardiaco. I genitori raggiungeranno domani la capitale scozzese, mentre la sorella si trovava già con lui in viaggio. Profondo il cordoglio espresso dalla comunità teramana. "La città di Teramo si unisce al dolore per la scomparsa di Alessandro Croce – ha dichiarato il sindaco Gianguido D’Alberto – Alla famiglia Croce vanno le condoglianze e la vicinanza dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità in questo momento così difficile".