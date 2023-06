Vasto, ragazzi aggrediti da un lupo. Il sindaco: "Riunione urgente"

Il sindaco di Vasto Francesco Menna ha convocato una riunione urgente per domani sul lupo che ieri ha "aggredito un adolescente e si parla un'altra ragazza che pure è stata al Pronto soccorso a farsi medicare", ha detto il primo cittadino all'Adnkronos. Menna ha spiegato che "bisogna intervenire al più presto, perché in un mese le aggressioni da parte dei quest'animale, che sia un lupo o un cane inselvatichito, sono state diverse. Ormai abbiamo un elenco di aggressioni".

L'ultima aggressione



L'ultimo episodio si è verificato la scorsa notte, intorno all'una. "Un ragazzo era con gli amici in spiaggia - ha riferito il sindaco del comune in provincia di Chieti - era su una sdraio nella zona del monumento alla Bagnante. Ad un certo punto si è sentito azzannare ad una gamba". Il giovane è riuscito a mettere in fuga l'animale, "scaraventandogli contro attrezzi da spiaggia", poi ha chiamato il 118 e le forze dell'ordine. "E' andato al Pronto soccorso assieme ai familiari e qui ha trovato una ragazza che era stata morsa poco prima", ha affermato il sindaco aggiungendo che "per domani ho convocato una riunione urgente, fermo restando che da settimane sto aspettando risposte da Regione, Ispra e ministero che ho allertato da un pezzo. Ma il risultato, finora, è stato solo di ricevere lettere".