Lupo attacca moglie e marito a Vasto: l'animale ha inseguito la coppia

“È stato l'episodio più spaventoso della mia vita e a chi sta facendo ironia sui social auguro che non accada mai ciò che è successo a me e mia moglie”. Sono le parole dell’uomo che, qualche sera fa, a Vasto in provincia di Chieti, stava uscendo dalla casa di due amici insieme alla moglie ed è incappato in un canide, probabilmente appunto un lupo, fermo alla fine del vialetto che la coppia stava percorrendo. La donna, spaventata, ha iniziato ad urlare ed è corsa via. A quel punto l'animale si è lanciato all'inseguimento. La donna si è salvata scavalcando una ringhiera per sottrarsi all'attacco dell'animale, mentre l'uomo ha iniziato a sua volta a urlare per attirare l'attenzione del lupo, che immediatamente ha iniziato a correre verso di lui. I due si sono precipitati verso la porta degli amici che li avevano ospitati, trovando rifugio in casa loro.