Usa, lontra marina terrorizza bagnanti e surfisti in California. VIDEO

"Ingresso in acqua a proprio rischio e pericolo", recitano così i cartelli sulle spiagge di Santa Cruz, 120 chilometri da San Francisco , a causa di una lontra marina particolarmente aggressiva, che morde, graffia e addirittura ruba tavole da surf. Per questo le autorità stanno cercando di catturarla, secondo il California Department of Fish and Wildlife, si tratta di una lontra femmina di cinque anni che: "Mostra un comportamento insolito e preoccupante" al largo della costa di Santa Cruz.

Un comportamento insolito

Sui social circola un video in cui l'animale si avvicina a un gruppo di surfisti rubando una tavola, abbandonando così il proprietario al proprio destino in acqua. Questo non sembra essere l'unico evento registrato, se è vero che la polizia di Santa Cruz ha contato almeno quattro incidenti causati dalla lontra, anche se per il momento non sono stati segnalati feriti. Sebbene non si sappia cosa provochi questo comportamento insolito in questa specie, gli esperti sostengono che potrebbe essere associato a sbalzi ormonali o all'essere alimentata dall'uomo. Inserita nell'elenco federale delle specie in pericolo, la lontra marina meridionale è protetta dalla legge della California. Se catturato, l'esemplare in questione sarà sottoposto a un esame veterinario prima di essere trasferito in una casa permanente. Le autorità hanno inviato una squadra del Dipartimento della Pesca e dell'Acquario della Baia di Monterey per catturare l'animale.