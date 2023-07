Canarie, trovata ambra grigia nello stomaco di un capodoglio morto: vale 500 mila euro

L'ambra grigia

L’ambra grigia è una è una sostanza fortemente odorosa prodotta dall'intestino dei capodogli ed è utilizzata per la realizzazione di profumi. La sostanza viene prodotta naturalmente come secrezione biliare per difendere le mucose intestinali del capodoglio dai resti indigesti dei molluschi. L'ambra grigia viene espulsa naturalmente dal capodoglio attraverso le feci, oppure, in caso di accumuli eccessivamente grandi per essere espulsi viene rigurgitata. A volte, come nel caso del capodoglio alla Palma, diventa troppo grande, rompendo l'intestino dell’animale e uccidendolo. Stati Uniti, Australia e India hanno vietato il commercio di ambra grigia nell'ambito del divieto di cacciare e sfruttare le balene.