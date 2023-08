Pensano sia marina e la gettano in mare: morta tartaruga di terra

TartAmare: "È stata uccisa dall'ignoranza"

"Abbiamo deciso di chiamarla Marina, come la natura della tartaruga per cui è stata tristemente scambiata, e di darle sepoltura nella duna", ha scritto l'associazione nel post in cui spiega che "Marina è morta a causa dell'ignoranza. Un'ignoranza che poteva essere colmata in pochi minuti: la morte di Marina si sarebbe potuta evitare con una chiamata, prima di agire in alcun modo, a un ente competente o anche con una semplice ricerca su internet". Secondo TartAmare la "morale di questa storia" è che "se non si è certi di qualcosa è doveroso informarsi prima di agire. Ma anche che tante volte non agire è la soluzione migliore. Non tutti gli animali che incontriamo sono in difficoltà e a volte la difficoltà in cui essi si trovano può essere anche aggravata da un aiuto fornito in modo non adeguato alle circostanze".