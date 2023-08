Campagna Polizia contro abbandono animali: #lamiciziaèunacosaseria

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Facebook , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Il messaggio

#lamiciziaèunacosaseria è il messaggio e il filo conduttore del nuovo video della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali, diffuso sui propri canali social e sul sito istituzionale in occasione del primo fine settimana di viabilità autostradale da "bollino nero". L'obiettivo è quello di combattere questo odioso fenomeno che, soprattutto durante la stagione estiva, fa registrare un forte aumento di casi complici le vacanze con annesse partenze. Si tratta di un reato evitabile con un semplice e doveroso gesto d’amore: non abbandonare gli animali ma portarli con sé. E chi dovesse vedere l’abbandono di un cane è sufficiente che chiami i numeri d’emergenza per avvisare le Forze dell’Ordine.