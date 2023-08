Cina, zoo nega di usare figurante in costume al posto di orso solare

Uno zoo cinese nega che il suo orso solare malese sia un figurante in costume. "Se fosse un essere umano sarebbe collassato per il caldo", la giustificazione. Ma di cosa si tratta? I responsabili dello zoo di Hangzhou, nella provincia cinese di Zhejiang , ieri sono stati accusati di aver ingaggiato uomini travestiti da orsi al posto di veri animali. Le polemiche sono esplose dopo la pubblicazione di una clip di 15 secondi postata su Douyin (la versione cinese di TikTok) che mostrava un orso malese, o orso del sole, in piedi sulle zampe posteriori, dando l’impressione che si trattasse di un essere umano in costume. ( COME SI CURA UN LEONE CON IL MAL D'ORECCHIE )

La giustificazione

"Alcune persone pensano io sia un umano perché mi sono alzato in piedi. Ovviamente non sapete nulla di me", ha scritto il parco sui suoi account, fingendosi l’orso di quattro anni. "Con 40 gradi, un umano con un vestito di pelle e pelliccia sverrebbe in pochi minuti", ha aggiunto un dipendente. Gli orsi del sole hanno generalmente "le dimensioni – spiega lo zoo – di un grosso cane" e sono una specie in via di estinzione originaria delle foreste pluviali del sud-est asiatico.