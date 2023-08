Gli ippopotami di Escobar inviati in India, Filippine e Messico

Gli ippopotami di Escobar saranno inviati in India, Filippine e Messico. Questa è la decisione sul destino degli animali di Pablo Escobar: la Colombia invierà all'estero 85 esemplari (60 in India, 15 nelle Filippine e dieci in Messico), mentre i restanti saranno in parte sterilizzati e in parte soppressi attraverso l'eutanasia.