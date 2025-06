Roma, auto finisce su scalinata di Trinità dei Monti: soccorso 81enne

Un anziano di 81 anni ha percorso con la propria auto, nel cuore della notte, un lungo tratto della scalinata di Trinità dei Monti, al centro di Roma. L'uomo è stato poi bloccato da una pattuglia della polizia locale in servizio di vigilanza nella piazza. E' accaduto quando erano circa le 4.30. La macchina dell'anziano, forse per un malore o forse per distrazione, ha percorso la scalinata da piazza Trinità dei Monti verso piazza di Spagna. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno rimosso la vettura. L'anziano, illeso, sarebbe risultato negativo all'etilometro. Per rimuovere l’auto sono state utilizzate anche delle tavole di legno sui gradini, al fine di evitare ulteriori danni alla scalinata. Intervenuta anche la Polizia Locale.