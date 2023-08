1/11 ©Ansa

Una start up al femminile di Rimini (Mariscadoras) ha iniziato a esportare l’ormai celebre granchio blu, considerato un rischio per la fauna marina dei nostri territori. Nello specifico, l’azienda ha inviato negli Stati Uniti il primo container da quasi 16 tonnellate di crostacei. Sono diretti a Miami in Florida: la terra in cui sono autoctoni

