Ammontano a 100mila euro al giorno i costi per smaltire i granchi blu catturati dai pescatori per mettere in salvo le loro produzioni, secondo Fedagripesca-Confcooperative. A pagarli sono gli operatori ittici di Emilia Romagna, Veneto e Toscana per tentare di debellare questa specie aliena da stagni e lagune. Intanto in Emilia Romagna ok alla commercializzazione per cercare di "sfruttare" l'invasione