Star Wars Day, Hasbro lancia nuovi accessori della saga da collezione

In occasione della Giornata dedicata alla saga creata da George Lucas, Hasbro ha lanciato una nuova serie di accessori, costumi e videogiochi per celebrare l'universo di Guerre Stellari. La collezione, inserita nella linea The Black Series, comprende nuovissimi caschi e spade laser ispirati ai personaggi più amati degli ultimi anni: da Yoda a Captain Cardinal