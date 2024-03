“Anche se la causa della sua morte deve ancora essere determinata, ha sofferto di cattiva salute per anni”, scrive la giornalista Samantha Ibrahim su un articolo apparso nelle scorse ore sul New York Post.

Una carriera che si estende oltre 50 anni

L’agente ha sottolineato nella sua dichiarazione che la carriera del suo assistito è durata la bellezza di oltre mezzo secolo.

"Una carriera che si estende oltre 50 anni con ruoli notevoli in The Return of Sherlock Holmes, A Passage to India, Secret Army e ovviamente una delle scene di morte più memorabili del franchise di Star Wars", ha continuato il suo agente, riferendosi allo strangolamento di Darth Vader ne L’Impero colpisce ancora, in cui Culver era il Capitano Needa che fa un’impietosa fine quando viene strangolato con la Forza dal villain più famoso della storia del cinema.

Ha anche avuto una carriera sul palcoscenico, lavorando molto con il Dundee Repertory Theatre in Scozia, il Kiln Theatre in Inghilterra, così come nel West End di Londra. Inoltre, è apparso negli spettacoli televisivi Emmerdale Farm, Spooks e Wallander.