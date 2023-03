Il ritrovamento in concomitanza con il malore risale a giovedì 16 marzo 2023. L’uomo è stato immediatamente soccorso ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Nel corso delle ore il suo quadro clinico si è ulteriormente aggravato. Domenica 19 marzo i familiari hanno deciso di staccarlo dal respiratore che lo teneva in vita da tre giorni. In queste ore è la famiglia ad avere confermato il decesso. Paul Grant lascia la moglie e tre figli.

La figlia di Grant: “Mio padre una leggenda sotto molti aspetti”

Sua figlia, Sophie Jayne Grant, 28 anni, ha dichiarato al tabloid britannico The Sun di essere “devastata” dal dolore di una perdita così importante. Ha parlato del padre definendolo “una leggenda sotto molti aspetti”.

"Portava sempre un sorriso e una risata sul volto di tutti”, prosegue la figlia di Grant sul Sun. “Avrebbe fatto qualsiasi cosa per chiunque ed era un grande tifoso dell'Arsenal”.Paul Grant era affetto da nanismo. Nella sua carriera da attore spesso aveva il volto coperto da maschere o costumi. In Star Wars interpretava il ruolo del capo degli Ewok, i piccoli abitanti delle foreste del pianeta Endor che aiutano Luke Skywalker a sconfiggere l’imperatore. Ha recitato anche in Harry Potter e la pietra filosofale e in Labyrinth - Dove tutto è possibile al fianco di David Bowie.