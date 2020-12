Addio a Jeremy Bulloch, il Boba Fett dei primi film di Star Wars

approfondimento

Jeremy Bulloch èdeceduto ieri in ospedale a Tooting, nel sud di Londra, "a seguito di complicazioni di salute, inclusi diversi anni di convivenza con il morbo di Parkinson", dice il suo sito web.

Nato a Market Harborough, nel Leicestershire, Bulloch e' apparso in diverse serie tv degli anni '70 e '80, tra cui 'Doctor Who' e 'Robin of Sherwood', e ha avuto ruoli secondari in tre film di James Bond. Ma à meglio conosciuto per aver interpretato Boba Fett in "L'impero colpisce ancora" e "Il ritorno dello Jedi

La notizia, diffusa inizialmente online da un collezionista di autografi e cimeli legati di Star Wars, è stata poi confermata da Daniel Logan che ha vestito i panni di Boba Fett in Star Wars: Episode II – L'attacco dei cloni. "Non riesco a trattenere le lacrime mentre comunico che Jeremy Bulloch è morto. Riposa in pace, leggenda. Ti vorrò bene per sempre, la forza sia con te per sempre", ha scritto sui social