Star Wars: l'impero colpisce ancora, raro backstage di 7 minuti. VIDEO

Chi credeva d’aver visto tutto de “ L’Impero colpisce ancora ”, ancora oggi probabilmente il titolo più apprezzato della saga cinematografica di “Star Wars”, dovrà ricredersi. È stato infatti pubblicato un video backstage così raro da non aver mai visto la luce al di fuori di alcuni ambienti. Nel 2020 la pellicola ha compiuto ben 40 anni e, per festeggiare, è stato distribuito ai fan sul web un bel po’ di materiale esclusivo. Stavolta però si tratta di un lungo filmato che rappresenta il regalo di Natale ideale per tutti gli appassionati.

Ciò che attendono i fan sono altre 10 serie TV a tema “Star Wars”. In precedenza era già stata annunciata “ Andor ”, ora confermata. Si tratta di un prequel di “Rogue One”, forse il film più apprezzato dopo la fine della trilogia originale. Il protagonista sarà Diego Luna e l’esordio è previsto per il 2022.

Tra i titoli più attesi c’è di certo “Obi-Wan Kenobi”, con Ewan McGregor nei panni del celebre Jedi e, come da poco annunciato, Hayden Christensen in quelli di Darth Vader. I due non si sono più incontrati dopo lo scontro che ha portato al quasi decesso del Sith. Fra le novità spuntano due spin-off di “The Mandalorian”. Si tratta di “Rangers of the New Republic” e “Ahsoka”, con quest’ultima già mostratasi nel corso della serie TV presente su Disney +, interpretata da Rosario Dawson.

Titoli che vedranno intersecarsi storie e personaggi, come accade regolarmente nell’universo narrativo cinematografico e televisivo Marvel. Anche una serie TV dedicata a Lando Carlissian, con protagonista probabilmente Donald Glover. Nessuna conferma però è giunta in tal senso, così come nessuna voce su un possibile ritorno di Billy Dee Williams.

L’elenco si allunga con “The Colyte”, serie incentrata su personaggi femminili, ambientata negli ultimi giorni della Prima Repubblica. Spazio inoltre ad alcune serie animate, da “Star Wars: The Bad Batch” a “Star Wars: Visions”, fino a “A Droid Story”.

Se è vero che nei prossimi anni si darà grande spazio alle serie TV, “Star Wars” farà ritorno anche al cinema. Patty Jenkins lavorerà infatti a “Star Wars: Rogue Squadron”, film dedicato ai piloti della Resistenza, in arrivo nel 2023.