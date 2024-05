Palermo, chi erano i cinque operai morti per esalazioni a Casteldaccia

Le vittime facevano parte di una squadra di sette persone che stava effettuando alcuni lavori fognari per conto dell'Amap: un altro lavoratore è ricoverato in gravissime condizione e l’ultimo è rimasto illeso. "Ho visto i volti avevano un colore che da ex medico legale mi fa pensare a una intossicazione", ha detto all'Ansa l'assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano

Sono cinque i morti nella strage sul lavoro avvenuta a Casteldaccia, nel Palermitano, dove una squadra di sette operai stava effettuando alcuni lavori fognari per conto dell'Amap. Epifanio Alsazia, 71 anni e contitolare della Quadrifoglio Group, era di Partinico (Palermo), così come Ignazio Giordano, di 57 anni. Giuseppe Miraglia, 47 anni, era originario di San Cipirello (Palermo), mentre Roberto Raneri, 51 anni, di Alcamo (Trapani). Giuseppe La Barbera era un lavoratore interinale dell'Amap. Una sesta persona è stata ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. L’ultimo lavoratore è rimasto illeso e all'Adnkronos ha detto: "All’improvviso ho sentito i miei colleghi che gridavano, e ho dato subito l’allarme. "Mi sento un miracolato. Sono sotto choc. Non voglio dire altro”.