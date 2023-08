Zaia mostra il granchio blu: "Raccolte 326 tonnellate". VIDEO

Il granchio blu, specie animale che ha messo in allerta gli allevatori di molluschi in Italia, è stato mostrato dal vivo in conferenza stampa. Lo ha fatto portare il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nella sede della giunta regionale a Venezia. Il governatore ha mostrato ai giornalisti presenti due esemplari di granchio blu, un maschio e una femmina, per dimostrare "che questo animale spacca tutto e fa disastri".