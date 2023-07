1/12 ©Getty

Stop al pesce fresco per l'avvio del fermo pesca che porta al blocco delle attività della gran parte della flotta italiana lungo l'Adriatico. A darne notizia è Coldiretti Impresapesca in occasione dell'entrata in vigore del provvedimento che dal 29 luglio blocca le attività dei pescherecci dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, dall'Emilia Romagna fino a parte delle Marche e della Puglia

Allarme invasione granchio blu in Italia, dimezza produzione cozze e vongole