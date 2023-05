Giornata mondiale del tonno, le specie più diffuse nel Mediterraneo

Il World Tuna Day è dedicato a questo pesce essenziale per gli ecosistemi marini e per la sicurezza alimentare di intere comunità. I tonni contribuiscono all’equilibrio naturale dei mari sottraendo carbonio e facendo circolare nutrienti

Il 2 maggio ricorre la Giornata mondiale del tonno dedicata a un pesce la cui presenza è molto importante per l'equilibrio dell'ecosistema di mari e oceani oltre che per la sicurezza alimentare di intere comunità.

Il ruolo dei tonni negli ecosistemi

Secondo quanto riporta il WWF, i tonni hanno un ruolo essenziale “perché contribuiscono all’equilibrio naturale degli ecosistemi marini sequestrando il carbonio e facendo circolare nutrienti”. Nonostante la riconosciuta importanza di questo animale “la quantità di tonno che mangiamo, la pesca eccessiva e troppo spesso illegale, non dichiarata e non regolamentata stanno mettendo in pericolo molte specie di tonno, portandole al limite dell’estinzione in alcune parti del mondo”, denuncia l'associazione ambientalista che spiega come sia necessario “cambiare il modo e la quantità con cui peschiamo e consumiamo il tonno. E questo è possibile attraverso l’implementazione di strategie di cattura basate su evidenze scientifiche e un migliore monitoraggio”. L'obiettivo è quello di “portare l’approvvigionamento da parte della pesca industriale e artigianale in equilibrio con il ruolo fondamentale dei tonni nel mantenimento dell’ecosistema, gestendo gli stock con strategie di prelievo mirate a garantire una pesca sostenibile e stabile”.