Giappone, un tonno venduto a 257mila euro alla prima asta a Tokyo

Lifestyle

Circa 150 pezzi per la prima serata dedicata alla raccolta del co-fondatore di Microsoft, morto nel 2018 per un linfoma. Molte opere hanno superato i 100 milioni di dollari, fra cui un Cézanne, un Van Gogh e un Klimt. 'Les Poseuses, Ensemble (Petite version)' di Georges Seurat è stato battuto per 149 milioni