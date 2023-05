Puglia, dal 5 maggio blocco pesca ricci di mare per i prossimi 3 anni

In Puglia scatta il blocco alla pesca dei ricci di mare. A partire da venerdì 5 maggio e per i prossimi 3 anni sarà vietato pescare questi frutti di mare e si potranno dunque avere in tavola solo prodotti importati. La decisione, approvata dal Consiglio regionale lo scorso 28 marzo, è stata presa per consentire il ripopolamento dei fondali a rischio desertificazione a causa della pesca massiccia degli ultimi anni.